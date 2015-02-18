Суд зобов'язав завод Фірташа до липня виплатити 370 мільйонів боргу «Нафтогазу»

Апеляційний господарський суд Рівненської області зобов'язав підприємство «Рівнеазот», що входить в холдинг Ostchem Group українського бізнесмена Дмитра Фірташа, до 17 липня 2015 року виплатити НАК «Нафтогаз України» 370 млн грн боргу за природний газ, замість встановленої раніше 10 річної відстрочки.

Відповідне рішення закріплене у постанові суду від 10 лютого 2015 року.

Згідно з документом, госпсуду Рівненської області влітку 2011 року зобов'язав «Рівнеазот» погасити борги за природний газ перед «Нафтогазом», проте підприємство, посилаючись на тяжкий фінансовий стан, домоглося в судах інших інстанцій відстрочки на 10 років.

У свою чергу «Нафтогаз», не погоджуючись з рішенням суду, звернувся в суд іншої інстанції з апеляційною скаргою, в якій просив відмовити "Рівнеазоту" в наданні відстрочки.

На думку «Нафтогазу», «Рівнеазот» є великим виробником азотних добрив і володіє обіговими коштами та активами, на які може бути накладено стягнення.

«Таким чином, обставини, які ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, відсутні», - йдеться в судових матеріалах.

Крім того, «Нафтогаз» звернув увагу суду на те, що НАК забезпечує області національної економіки та населення природним газом. Тобто, НАК "Нафтогаз України" як державне підприємство є об'єктом, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Також «Нафтогаз» підкреслював, що бюджетом України і фінансовим планом компанії не передбачені фінансові можливості для кредитування споживачів природного газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Київський апеляційний господарський суд 11 лютого 2015 року прийняв рішення стягнути з компанії «Азот», що входить в холдинг Ostchem Group українського бізнесмена Дмитра Фірташа, на користь державної компанії «Газ України» 780,294 млн грн боргу за договором купівлі-продажу природного газу.

Влітку 2014 року господарський суд Луганської області ухвалив рішення стягнути з Сєвєродонецького об'єднання «Азот», що також входить в холдинг Ostchem Group, на користь держкомпанії «Газ України» 504 млн грн боргу за договором купівлі-продажу природного газу.

Довідка УНІАН. Структури Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.