Спад промвиробництва в Україні у січні прискорився до 21,3%

Спад промислового виробництва в Україні в річному вираженні в січні 2015 року порівняно з січнем 2014 року прискорився до 21,3% з 17,9%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

За інформацією Держстату, порівняно з груднем 2014 року спад промвиробництва в січні прискорився до 19,7%.

Зростання виробництва в січні 2015 року порівняно з січнем 2014 року не зафіксовано в жодній з галузей промисловості

Найбільше падіння зафіксовано у видобутку кам'яного вугілля - на 51,9%, у виготовленні комп'ютерів та електронної продукції - на 50,4%.

Читайте такожВійна знищила майже 20% економічного потенціалу України - ЛубківськийЯк повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні в річному вираженні в грудні 2014 року порівняно з груднем 2013 року прискорився до 17,9% з 16,3%, зафіксованих місяцем раніше.

У січні-грудні 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, спад промвиробництва становив 10,7%.