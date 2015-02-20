В Україні зупинять 12 шахт і скоротять 10 тисяч шахтарів

Міненерговугілля цього року закриє п'ять шахт і законсервує ще сім.

"Із 35 шахт під нашим управлінням ми закриємо 5, ще 7 законсервуємо цього року. 20% людей необхідно буде скоротити. Це 10 тис. з 52 тис. шахтарів", - сказав міністр Володимир Демчишин в інтерв'ю журналу "Фокус", передає LB.ua.

Він зазначив, що скорочувати будуть в основному пенсіонерів. Одночасно міністерство збирається шукати варіанти працевлаштування скорочених фахівців у інші проекти, зокрема на реконструкцію житлово-комунального господарства. "Глобально протягом 2-3 років нам взагалі потрібно залишити на шахтах лише 25 тис. осіб", - додав міністр.

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Він також додав, що на даний момент в національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" працює 35 тис. осіб, при тому що за європейськими нормами за такого обсязу виробленої електроенергії для компанії досить було б 15 тис. працівників.

Нагадаємо, що в коаліційній угоді закріплено зобов'язання протягом 2015-2016 років приватизувати всі вугледобувні підприємства, а ті шахти, які не вдалося продати, - до 2020 року ліквідувати або консервувати. До цього часу державна підтримка шахт повинна скоротитися до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу і захисту навколишнього середовища).