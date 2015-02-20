«Укрспирт» планує у березні запустити три заводи у Львівській області

Державний монополіст на ринку етилового спирту підприємство «Укрспирт» планує у березні запустити у Львівській області три спиртозаводи, повідомив в. о. директора компанії Роман Іванюк.

«Ми готуємо до запуску ще три підприємства у Львівській області з 1 березня. Одне з них буде працювати на експорт, два - на внутрішній ринок», - сказав він.

За його словами, в даний час у Львівській області вже працюють два спиртзаводи - Сторонибабський і Струтинський. Рава-Руський спиртзавод, який працює до недавнього часу, зупинений у зв'язку з високою собівартістю виробництва на ньому.

Іванюк також повідомив, що в Тернопільській області, в якій на момент приходу в «Укрспирт» нового менеджменту не працював жоден спиртзавод, в даний час запущено два виробники - Марилівський і Кобиловолоцький.

«Це дійсно дуже якісні ефективні підприємства, собівартість виробництва там мінімальна. Тобто менше собівартості в «Укрспирті», ніж у цих підприємств, ні у кого не було, а вони стояли. Ці два підприємства запущені в першу чергу», - сказав в. о. директора.

Що стосується кадрових перестановок на заводах в Тернопільській та Львівській областях, то їх, за словами Іванюка, поки практично не було. Тому для того, щоб виявити неефективних керівників спиртзаводів, «Укрспирт» має намір провести атестацію менеджерів.

«Керівники всіх підприємств були при комусь призначені. За такою логікою, ми повинні були прийти і всіх звільнити. Але ми ж працюємо в законодавчому полі. Тому спробуємо зробити атестацію», - сказав він.

При цьому керівництво «Укрспирту» надало ревізорам компанії можливість перевіряти роботу спиртзаводів без попередження в будь-який час.

«Зараз ми видали наказ, згідно з яким ревізори компанії «Укрспирт» можуть заходити в будь-який момент, в будь-яку годину дня і ночі на будь-яке підприємство. Тому якщо хтось попадеться, то це кримінальна стаття», - підкреслив Іванюк.

ДП «Укрспирт» у Львівській області належать 9 спиртзаводів, у Тернопільській - також 9.

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Довідка УНІАН. ДП «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, однак поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України виступає за приватизацію «Укрспирту».

«Укрспирт» у 2014 році скоротив виробництво на 20,3% порівняно з 2013 роком - до 14,5 млн декалітрів.