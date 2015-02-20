Суд відмовив Фірташу в продовженні оренди Іршанського ГЗК

Господарський суд Києва відмовив компанії «Кримський Титан», підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу, в продовженні терміну оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, вартість якого становить більш як 246 млн. грн, говориться в повідомленні прокуратури Києва.

У прокуратурі нагадали, що цей майновий комплекс з 2004 року перебував у користуванні компанії Фірташа, проте в серпні 2014 року Кабінет міністрів прийняв постанову про припинення дії договору оренди.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року, після закінчення терміну оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК компанією бізнесмена Дмитра Фірташа «Кримський Титан», Кабмін зобов'язав Мінекономрозвитку закріпити право господарювання на підприємствах за держпідприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, від здачі в оренду двох вищезгаданих комбінатів «Кримському Титану» держава одержувала тільки 100 млн. грн доходів, тоді як їх прибутковість перевищувала 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Кримський Титан» є одним із найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, на нього припадає 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

Структури бізнесмена Фірташа контролюють більш як 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.

Держпідприємство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" створено в серпні 2014 року для управління Іршанським і Вільногірськм комбінатами без права їх продажу або здачі в оренду.