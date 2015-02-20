Орджонікідзевський ГЗК увів в експлуатацію пилогазоочисну систему на Богданівській аглофабриці

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 20 лютого, відбувся урочистий запуск нового об'єкта, в якому взяли участь працівники ОГЗК, представники підрядних організацій, розробники проекту, директори Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів Володимир Куцин і Павло Кравченко, а також народні депутати України від Дніпропетровської області Олександр Дубінін і Андрій Шибка.

Голова правління ОГЗК Сергій Шуваєв, виступаючи на мітингу з приводу запуску в експлуатацію пилогазоочисної системи, назвав сьогоднішню подію перемогою працівників підприємства.

«Після посилення нормативних викидів в атмосферу в 2008 році, акціонери ОГЗК прийняли єдине правильне рішення про модернізацію пилогазоочисної системи Богданівської аглофабрики. Цей природоохоронний захід було внесено в обласну комплексну програму поліпшення екологічної ситуації Дніпропетровщини. Після розробки проекту, ми фактичним побудували новий об'єкт всього за один рік, інвестувавши в нього понад 90 млн грн власних коштів комбінату», - зазначив Шуваєв.

За його словами, випробування нової пилогазоочисної системи пройшли успішно.

За даними ОГЗК, проект нового природоохоронного об'єкта розроблено науково-виробничим НВП «Дніпроенергосталь» (Запоріжжя).

Як повідомив УНІАН головний інженер проекту Сергій Будерчик, пилогазоочисна система є унікальною для України, а також СНД.

«Унікальність системи полягає в тому, що в ньому вперше застосовано технологію сухої очистки технологічних газів рукавними фільтрами в зоні спікання агломашини на відміну від раніше існуючих технологій із застосуванням води. Нову газоочистку оснащено енергоефективним обладнанням, а вловлений пил повертається в технологічний процес, а не викидається в атмосферу», - зазначив головний інженер проекту.

За його словами, запровадження нової системи на ОГЗК зменшить викиди твердозабруднюючих речовин в атмосферу на 400 тонн щорічно.

Міський голова Орджонікідзе Іван Цупров, виступаючи на мітингу з приводу запуску системи, назвав його подією для всього міста, оскільки ОГЗК є містоутворюючим підприємством для Орджонікідзе.

«Сучасний природоохоронний об'єкт на великому підприємстві свідчить про те, що у нашого міста є перспективи для розвитку», - наголосив Цупров.

Під час урочистостей виконуючий обов'язки першого заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Сергеєв за дорученням губернатора Ігоря Коломойського вручив працівникам Богданівської аглофабрики й ОГЗК нагородні знаки «За розвиток регіону», пам'ятні медалі «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області», а також подяки голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. Орджонікідзевський ГЗК (Дніпропетровська обл.), найбільший в Україні виробник марганцевої руди, який розробляє західну частину Нікопольського басейну і веде видобуток марганцю тільки відкритим способом.

ОГЗК у 2013 році скоротив чистий збиток більш ніж у 2 рази порівняно з 2012 роком - до 89 млн грн із 192,5 млн грн.