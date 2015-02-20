Україна опустилася на 12-е місце у світовому рейтингу виробників сталі

Українські металурги в січні 2015 року скоротили виробництво сталі порівняно з січнем 2014 року на 25,2% - до 1,9 млн тонн, опустившись на 12-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За даними організації, 65 країн-виробників сталі у січні 2015 року скоротили порівняно з січнем 2014 року виплавку на 2,9% - до 133 млн тонн.

У звіті асоціації зазначається, що лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай - 65,5 млн тонн (зниження порівняно з січнем 2014 року на 4,7%). Далі йдуть: Японія (9 млн тонн, -4%), США (7,4 млн тонн, +0,4%), Індія (7,07 млн тонн, +0,3%), Росія (6,13 млн тонн, +6%), Південна Корея (5,78 млн тонн, -5%), Німеччина (3,685 млн тонн, +0,5%), Бразилія (2,965 млн тонн, +7,7%) і Туреччина (2,582 млн тонн, -10,4%).

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Як повідомляв УНІАН, українські металурги за підсумками 2014 року скоротили виробництво сталі на 17,1% порівняно з 2013 роком - до 27,170 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

Українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,8 млн тонн, також зберігши десяте місце у світі.

У 2012 році Україна посіла 10-е місце в рейтингу світових виробників сталі порівняно з 2011 роком скоротила виплавку сталі на 6,9% - до 32,9 млн тонн.