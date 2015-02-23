Українські металурги за рік збільшили збитки до 22,5 млрд гривень

Металургійна галузь України, за попередніми даними, за підсумками 2014 року збільшила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2013 роком на 84,4%, або на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств "Металургпром".

За даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної продукції за 2014 рік збільшився порівняно з 2013 роком на 18%, або на 25 млрд грн, і становив 166 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з 2012 роком на 22,3%, або на 3,5 млрд грн, - до 12,2 млрд грн.