Кабмін пропонує дозволити примусове стягнення боргів промисловості за газ

Кабінет міністрів України в рамках фінансового оздоровлення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» пропонує Верховній Раді дозволити примусове стягнення боргів перед держхолдингом за спожитий газ, а також ввести технологічні ліміти подачі газу для підприємств-боржників, зокрема теплокомуненерго.

Як відзначається в урядовому законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України про стабілізацію фінансового стану НАК «Нафтогаз України» (№2214), опублікованому на сайті парламенту, на 1 січня 2015 року заборгованість всіх споживачів перед НАК «Нафтогаз України» становила 29,6 млрд грн, із яких борг промпідприємств перевищив 11 млрд грн, а борг підприємств ТКЕ – 16 млрд грн.

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«На сьогодні існує ряд проблемних питань, що стосуються як погашення заборгованості перед компанією за використаний природний газ, так і запобігання її утворення в майбутньому шляхом впровадження додаткових заходів підвищення платіжної дисципліни. Ці питання можна вирішити лише шляхом внесення змін до деяких законів України», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

В уряді відзначають, що рівень заборгованості споживачів перед компанією за спожитий природний газ є критичним. Проте не менш критичною залишається необхідність гарантованого забезпечення споживачів України природним газом. «У зв'язку з цим необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання про співвідношення повноважень НАК, 100% акцій якої належать державі, щодо захисту економічної та енергетичної безпеки і важелів дії для стягнення заборгованості, - говориться в пояснювальній записці. - Метою законопроекту є стабілізація фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Її досягнення можливе шляхом надання компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості зі споживачів за природний газ і ефективних механізмів дії на боржників».

У зв'язку з цим Кабмін пропонує дозволити практику вимог із боку «Нафтогазу» та її дочірнього підприємства з газопостачання за процедурою банкрутства підприємств-боржників; вдосконалити процедури стягнення заборгованості; вдосконалити механізми розрахунків у секторі централізованого теплопостачання і встановити принцип обмеження газопостачання підприємствам ТКЕ до рівня технологічної безпеки у разі порушення ними умов укладених договорів і чинного законодавства в частині розрахунків і перевищення виділених лімітів природного газу; призупинити з 1 липня 2015 року дію мораторію на виконавче провадження і примусове стягнення заборгованості з підприємств ТКЕ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України представив зміни до державного бюджету на 2015 рік, які передбачають зниження субсидій з бюджету на користь НАК «Нафтогаз України» з 31,5 до 29,7 млрд грн, або на 5,8%. Таким чином, знижено поріг дефіциту бюджету «Нафтогазу», який у 2014 році становив близько 110 млрд грн.