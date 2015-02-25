Оборонні підприємства підписали в ОАЕ контракти для прискорення модернізації армії

Про це повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"Під час виставки начальник Генерального штабу у присутності глави держави підписав документ про військово-технічне співробітництво між Україною та ОАЕ. В новій угоді значно розширена номенклатура напрямків двостороннього співробітництва. Визначений термін поставок українським Збройним силам необхідних оборонних засобів", - зазначив Владислав Селезньов.

При цьому спікер зазначив, що "протягом виставки українські підприємства підписали контракти на десятки мільйонів доларів, в результаті чого українська армія отримає необхідні ресурси для підвищення боєздатності і прискорення модернізації".

Владислав Селезньов підкреслив, що для забезпечення оборонної стратегії України будуть залучені кращі світові виробники.