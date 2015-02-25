ЗАЗ не відновить найближчим часом випуску автомобілів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації «Укравто», яка володіє контрольним пакетом акцій заводу, з посиланням на керівництво корпорації.

«Найближчим часом не варто чекати кардинальних змін ситуації на заводі. Багато що залежатиме від стабілізації економічної ситуації в країні і припинення бойових дій. Тільки тоді можна буде говорити про певні плани і заходи щодо виведення виробництва з дуже важкого стану», - сказали представники компанії.

За словами представників корпорації, різке падіння збуту продукції призвело до того, що більшість автомобілебудівних підприємств в Україні припинили свою виробничу діяльність, а існуючі плани передбачають відновлення випуску продукції тільки з квітня поточного року.

Також наголошується, що негативно вплинуло на ситуацію на заводі припинення експорту автомобілів до Росії, яка останнім часом була основним ринком збуту для ЗАЗ.

У корпорації «Укравто» вважають, що введення додаткових спецмит на імпорт у розмірі 5-10% тільки погіршить ситуацію для українських автовиробників.

«Введення додаткового імпортного збору найближчим часом призведе до істотного подорожчання імпортних комплектуючих і обладнання, без яких неможливо розвивати виробництво в автомобільній промисловості», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВиробництво автомобілів в Україні продовжує падатиПри цьому наголошується, що через припинення виробництва керівництво заводу було змушене скоротити близько 20% персоналу.

«Через фактичне припинення виробництва на ЗАЗ штат співробітників вищої кваліфікації значною мірою довелося оптимізувати і привести у відповідність з сучасними надскладними економічними умовами. До середини осені штат заводу становив близько 5 тис. співробітників, зараз ця цифра ще менша», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗАЗ, на початок 2014 року на заводі працювало близько 6 тис. співробітників. З серпня 2014 року завод перейшов на триденний робочий тиждень.

У січні 2015 року з конвеєра ЗАЗ не зійшло жодного автомобіля, при цьому у січні 2014 року було вироблено більш як 1,5 тис. автомобілів.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «Укравто».

Корпорація «Укравто», яку контролює екс-народний депутат Таріел Васадзе, є генеральним імпортером і офіційним дилером більш як 20 автомобільних брендів, володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАО "ЗАЗ" і польського автозаводу FSO. До структури корпорації входить більш як 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.