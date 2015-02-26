Газ для промисловості з березня подорожчає на 56%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення з 1 березня 2015 року підвищити граничну ціну на газ для промислових споживачів на 56% - до 8 900 грн за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на відкритому засіданні 26 лютого.

Як зазначили в комісії, підвищення граничної ціни на газ для промисловості грунтується на курсових коливаннях гривні до долара, а також розрахунках НАК «Нафтогаз України».

Разом з тим, в НКРЕКП поінформували, що «Нафтогаз» пропонував встановити граничну ціну на газ для промисловості у розмірі 11 тис. 100 грн за тис. куб. м, проте комісія встановила мінімально можливу в поточних умовах ціну на газ, реструктуризувавши частину витрат «Нафтогазу».

Читайте такожЗ квітня світло для українців подорожчає на 50%, до березня 2017 року - на 250%

Також у комісії підкреслили, що на НКРЕКП у середині лютого справлявся політичний тиск з метою підвищити граничну ціну на газ вже всередині місяця, після стрибка курсу долара.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України з 1 лютого знизила граничний тариф на газ для промислових споживачів і бюджетних установ на 3,4% - до 5700 грн за тис. куб. м з 5900 грн за тис. кубометрів.