Електроенергія для промисловості з березня подорожчає на 5%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), з 1 березня 2015 року збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на 5%.

Згідно з постановою НКРЕКУ від 26 лютого, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) у березні становитиме 113,79 коп. за кВт/год. Для споживачів другого класу напруги (менше за 35 кВ) з березня 2015 року тариф становитиме 138,72 коп. за кВт/год.

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Як повідомляв УНІАН, НКРЕКУ 26 лютого затвердила рішення про підвищення мінімального тарифу на електроенергію для населення на 50% з 1 квітня 2015 року і в 3,5 разу - середнього тарифу до березня 2017 року.