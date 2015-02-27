Запорізький автомобільний завод став збитковим за підсумками року

Виробник легкових автомобілів Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ), що входить в найбільшу корпорацію «УкрАВТО», у 2014 році отримав чистий збиток 260 тис. грн проти чистого прибутку у 48,6 млн грн у попередньому році.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства за минулий рік практично не змінилася і складає 108,6 млн грн. Поточні зобов'язання становили 280 млн грн, а довгострокові зобов'язання - 1,550 млн грн.

Сумарна дебіторська заборгованість заводу за 2014 рік скоротилася майже в два рази - до 1,574 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Запорізький автомобілебудівний завод скоротив виробництво майже в 2 рази - до 12,779 тис. одиниць. Прибуток заводу в 2014 році становив 48,582 млн грн.

У січні 2015 року «ЗАЗ» не виготовив жодного автомобіля. За словами керівництва заводу, через складну економічну ситуацію в країні відновлення виробництва на "ЗАЗ" найближчим часом не очікується.

Читайте такожВиробництво автомобілів в Україні продовжує падатиДовідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, м. Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО».

Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація володіє контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України.