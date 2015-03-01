Британія відмовила російським мільярдерам в покупці родовищ у Північному морі

Мотивом рішення стало побоювання, що на покупців будуть накладені санкції. Про це повідомляє Reuters.

Фрідман і Хан мали намір придбати у німецького концерну RWE нафтову компанію Dea за 5 мільярдів євро. Dea працює в декількох країнах, включаючи Великобританію, де має частки в 12 родовищах. Операцію планувалося закрити на наступному тижні.

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Міністр енергетики Ед Дейві буде вимагати від компаній, щоб продаж був здійснений на користь «підходящої» третьої сторони, заявило міненерго Сполученого Королівства.

Нагадаємо, нещодавно Франція знову відмовила Росії в поставках "Містралів". 13 січня Росія направила запит у Міноборони Франції з проханням офіційно пояснити причину невиконання угоди з "Містралям". При цьому прем'єр-міністр і президент Франції неодноразово заявляли, що не передадуть Росії "Містралі" до тих пір, поки уряд РФ не прийме реальних дій для деескалації конфлікту на сході України - "знизить агресивні дії проти суверенної країни".