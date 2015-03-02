РФ виключила з держпрограми озброєння українсько-російський АН-70 - ЗМІ

Про це повідомляють у понеділок, 2 березня, Известия з посиланням на російське військове відомство.

Міноборони РФ мало до 2020 року придбати 60 літаків даного типу. Проте українська сторона заморозила спільну дослідно-конструкторську роботу. Київське ДП Антонов самостійно завершило роботу над літаком і випробування, і Міноборони України приймає його на озброєння в поточному році

Спільна дослідно-конструкторська робота Росії та України з проекту почалася в 2010 році. Росія переказала 2,95 млн рублів ДП ​​Антонов на проектування АН-70. Тоді ж, за інформацією Міноборони РФ, Росія заплатила 2,95 млрд рублів за проведення даних робіт.

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У лютому 2013 року посол Росії в Україні Михайло Зурабов під час свого виступу в Росспівробітництва заявив про можливе і повне анулювання замовлення на Ан-70, пояснивши це тим, що Росія почала виробляти Іл-476. Пізніше міністр оборони України Павло Лебедєв підтвердив, що Росія справді заморозила проект щодо спільної розробки та випробування нового Ан-70.

У жовтні того ж року на зустрічі прем'єр-міністрів Росії і України була досягнута домовленість про завершення спільних випробувань АН-70 до 1 лютого 2014 року. Сторони вирішили, що за їх підсумками буде прийматися рішення про організацію серійного випуску цієї машини.

Після усунення від влади Віктора Януковича українська сторона допрацьовувала проект самостійно. У квітні минулого року Антонов завершив випробування, а в січні 2015-го Міноборони України прийняло АН-70 на озброєння.

Тепер Міноборони РФ розглядає можливість подачі позову щодо стягнення 2,95 млрд рублів.

АН-70 – військово-транспортний літак короткого зльоту і посадки, в тому числі з необладнаних злітно-посадкових смуг. Літак розвиває швидкість понад 750 км/год і здійснює перельоти на відстань до 7,8 тис км. Вантажопідйомність АН-70 – 47 тонн.