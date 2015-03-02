Україна та ОАЕ підписали угоду про співпрацю у сфері авіабудування.

Про це повідомляє прес-служба державного підприємства "Антонов", передає "Новое время".

Зокрема, розвиток отримає існуюча взаємодія з супроводу в експлуатації транспортного літака Ан-124-100 Руслан авіакомпанії Maximus.

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Зокрема, в напрямку створення спільної бази технічного обслуговування літаків та надання послуг із забезпечення повітряних перевезень великогабаритних і нестандартних вантажів.

Компанія з ОАЕ також підтвердила зацікавленість у придбанні транспортних літаків Ан-178 у цивільному варіанті.

Раніше повідомлялося, що начальник Генерального штабу України Віктор Муженко підписав в Абу-Дабі документ про військово-технічне співробітництво між Україною та ОАЕ.