ВР ухвалила закон про ліцензування певних видів господарської діяльності



Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 254 із 276 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк, до повторного другого читання було враховано ліцензування зовнішньо-економічної діяльності за пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі для того, щоб забезпечити можливість квотування при експортно-імпортних операціях.

Крім того, за словами депутата, враховано було пропозицію щодо ліцензування виробництва і торгівлі етиловим, коньячним, плодовим спиртом відповідно до закону України про державне регулювання виробництва, обігу спирту етилового.

“Це зроблено для того, щоб забезпечити фіскальні можливості наповнення державного бюджету”, - сказав Галасюк.

Крім того, йдеться про передбачення ліцензування монопольних видів діяльності щодо електрогенерації, теплогенерації, передачі електроенергії і так далі.

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Таким чином, зазначив голова комітету, напрацьована компромісна редакція передбачає ліцензування виключно там, де передбачено регульований тариф.

“Там де тариф є нерегульований, там ліцензування відміняється”, - сказав депутат.

Крім того, було передбачено “криптографічний захист інформації, а також виробництво спеціальної техніки, як на цьому наполягало СБУ”.

Також передбачено розділене ліцензування щодо фондового ринку, щодо фінансових послуг.