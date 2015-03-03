Суд визнав незаконним рішення про ліквідацію Запорізького алюмінієвого комбінату

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «Дніпропетровський апеляційний суд 26 лютого задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Запорізької області та скасував рішення Запорізького окружного суду про ліквідацію ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

«26 лютого Апеляційний суд погодився з позицією прокурора щодо відсутності правових підстав для примусової зупинки діяльності підприємства», - повідомили в прокуратурі.

У результаті прийняття даного рішення було відновлено законні права кредиторів ЗАлКу - суб'єктів господарювання різних форм власності, яким Запорізький алюмінієвий комбінат заборгував близько 1,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року Дніпровське теруправління Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку України звернулося до Запорізького окружного адмінсуду з вимогою ліквідувати Запорізький алюмінієвий комбінат на підставі того, що активи підприємства менше мінімального розміру статутного фонду, встановленого законом для акціонерних товариств. У грудні минулого року суд задовольнив цю вимогу, а держреєстратор на підставі цього рішення суду вніс до реєстру підприємств відомості про те, що алюмінієвий комбінат знаходиться у процесі зупинки.

20 січня цього року прокуратура Запорізької області подала апеляційну скаргу на дане рішення суду.

Через жалюгідний стан підприємства та невиконання компанією «РУСАЛ» інвестиційних зобов'язань Господарський суд Києва 22 березня 2012 року прийняв рішення про повернення в держвласність України 68% акцій ЗАЛКу, які належали "РУСАЛ". Таке ж рішення прийняв Київський апеляційний господарський суд. Однак "РУСАЛ" оскаржив його в касаційному порядку.

У жовтні 2014 року Вищий господарський суд України повернув у державну власність 68,01% акцій комбінату.

У середині жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація на зупиненому ЗАлКу є непростою та потребує комплексного вирішення. Він зазначив, що виступає проти реприватизації будь-яких підприємств, а для законної зміни їх власників можна проводити процедури банкрутства.

Трохи пізніше керівництво ЗАЛКу запропонувало розпочати процедуру банкрутства підприємства.

23 грудня 2014 року Верховний суд України залишив у силі рішення Вищого госпсуду щодо повернення в держвласність 68,01% акцій ЗАлКу.

Довідка УНІАН. «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) - раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн в рік.

ЗАлК входить в об'єднану компанію "Російський алюміній" ("РУСАЛ"), власником якої є Олег Дерипаска.

У квітні 2011 року комбінат приступив до завершення консервації діючих потужностей електролізного цеху і оголосив про припинення випуску первинного алюмінію через його збитковість, зокрема, через високі тарифи на електроенергію. В даний час потужності з виробництва алюмінію на комбінаті законсервовані, первинний алюміній не виготовляється. Крім того, в останні роки ЗАлК ліквідував глиноземне виробництво і припинив випуск глинозему.