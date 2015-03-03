ПК "Україна" прокоментував скандальний сюжет про марки акцизного податку

"В якості джерела інформації багатьма засобами масової інформації використано інформаційні сюжети "журналістського розслідування" телепрограми "Наші гроші", в яких йдеться про "штрих-коди" марок акцизного податку. Інформація, поширювана у цих сюжетах не відповідає дійсності, є спотвореною і перекрученою!", - говориться у заяві державного підприємства.

Зокрема, як заявляють працівники комбінату, технічні описи та зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва затверджені Постановами Кабміну, відповідно до яких одним із елементів захисту від підробок марок акцизного податку визначено графічний захисний елемент, який містить інформацію в закодованому вигляді.

Крім того, ефективність застосування графічного захисного елементу підтверджено висновком експертизи за результатами комплексної оцінки ефективності захисту від підробок марок акцизного податку, проведеної Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Експертами встановлено, що графічний захисний елемент марок акцизного податку з закодованою графічною інформацією неможливо скопіювати або відтворити, що підтверджує ефективність його застосування. Технологія графічного захисного елемента відноситься до фізично не клонованих функцій (PUF, Physical Unclonable Function) та ефективно використовується урядом Китаю, Банком Франції, Міжнародною митною організацією (WCO), Інтерполом, контролюючими органами Великобританії та Нідерландів тощо в боротьбі з підробками і контрафактом підакцизних товарів.

Фізично неклоновані функції (англ. Physical Unclonable Function, PUF) – це функції, які інтегруються у фізичну структуру продукту під час виробничого процесу та внаслідок наявності безлічі випадкових компонентів функцію неможливо змоделювати або відтворити. "Таким чином, підкреслюємо, що на марках акцизного податку ніколи не друкувався будь-який штрих-код або QR-код, - наголошується у заяві поліграфкомбінату. - Натомість, у відеосюжетах програми "Наші гроші", посилання на які розміщують засоби масової інформації, подано суб'єктивні висновки журналістів, які не мають права видавати власні оціночні судження за достовірну інформацію".

"Цікавим є те, що в якості експерта в сюжеті було залучено Андрія Тимошенка, який обіймає посаду директора з виробництва ТОВ "СП "Голографія", що входить до складу Консорціуму "ЄДАПС". Проте в сюжеті не уточнюється інформація щодо посади Андрія Тимошенка, - наголошується в заяві. - Така тісна співпраця авторів сюжету і представників Консорціуму "ЄДАПС" наводить на думку про сумісну "підготовку" цієї програми і пояснює її упередженість та заангажованість щодо Поліграфкомбінату "Україна". Працівники комбінату заявляють, що під виглядом перевірки рівня захищеності спеціального графічного елементу журналісти "Наших грошей" та представники "ЄДАПСу" вдалися до провокації, користуючись при цьому невідомим приладом: "Інформація щодо будь-яких перевірок захисного графічного елементу невідомих листів із зображенням марок акцизного податку за допомогою невідомого приладу, здійснених журналістами "Наших грошей" та фахівцями Консорціуму "ЄДАПС" є нічим іншим, як фальсифікацією та свідомою спробою дискредитації репутації Поліграфкомбінату "Україна", що легко спростовується висновками уповноважених органів та будь-якими експертами в галузі захищених документів".

Нагадуємо, що до 2012 року в Україні існувала приватна монополія Консорціуму "ЄДАПС" на виробництво документів суворої звітності, при цьому, Поліграфкомбінат "Україна" виконував роботи з виготовлення бланків документів на субпідряді у Консорціуму "ЄДАПС". Державний Поліграфкомбінат "Україна" на сьогодні є основним конкурентом Консорціуму "ЄДАПС", тому приватна структура продовжує спроби повернути вплив над виготовленням державних документів усіма можливими способами.