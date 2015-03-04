МВФ прогнозує зниження українського експорту цього року

Основний кредитор країни Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження обсягів українського експорту в 2015 році на тлі загального погіршення умов торгівлі і зниження економічної активності в першій половині року. Про це йдеться в проекті меморандуму між Україною і МВФ, підписаному президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром фінансів Наталією Яресько і головою Нацбанку Валерією Гонтаревою, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Обсяги експорту в 2015 році скоротяться на тлі кризи в експортно орієнтованих секторах, погіршення умов торгівлі, а також великого спаду надходжень від туризму і транспортних перевезень, - йдеться в меморандумі. – Скорочення прямих інвестицій, відсутність доступу до ринку єврооблігацій і скорочення обсягів перекредитування корпоративного і банківського боргу і надалі посилюватимуть фінансовий тиск».

При цьому в МВФ відзначили, що узгоджена програма економічних реформ має широку базу, забезпечить зростання конкурентоспроможності, поліпшить бізнес-клімат і разом з поверненням довіри відновить доступ до ринків капіталів для державного і приватного секторів.

«Україна стане привабливим об'єктом для інвестицій і значно поліпшить свої позиції на середньострокову перспективу. Дефіцит рахунку поточних операцій в 2016-2018 роках стабілізується на рівні близько 1-1,5% від ВВП і резерви поступово відновляться до комфортного рівня», - наголошують в МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, від‘ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами Україниза підсумками 2014 року скоротилося в 29 разів і становило 468,3 млн дол., тоді як у 2013 році баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 13,5 млрд дол.

Водночас у 2014 році порівняно з 2013 роком експорт товарів з України знизився на 13,5% - до 53,913 млрд дол.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить нинішню дворічну програму stand-by з обсягом фінансування 17 млрд дол.