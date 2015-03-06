Керівництво заводу "Антонов": Росія не висувала офіційних претензій щодо АН-70

Офіційних претензій з боку Російської Федерації щодо відшкодування своїх витрат на розробку військово-транспортного літака Ан-70 заводу «Антонов», єдиному виробникові даних літаків, не висувалося.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу маркетингу і продажу ДП «Антонов» Віктор Конарєв, коментуючи повідомлення ЗМІ про можливий позов з боку Російської Федерації проти «Антонова» про відшкодування 2,95 млрд рублів у зв'язку з припиненням співробітництва з виробництва Ан-70 і виключенням літака з оборонної програми РФ.

«На даний момент російська сторона не пред'являла претензій щодо відшкодування коштів, вкладених з їх боку в програму Ан-70», - повідомив Конарєв і додав, що підприємство не одержувало офіційних повідомлень з приводу виключення літака Ан-70 з оборонної програми РФ.

За його словами, фінансування програми з розробки Ан-70 здійснювалося спільно з бюджетів України і Росії, а також за рахунок коштів держпідприємства «Антонов». При цьому частка коштів російської сторони в загальному обсязі становила всього близько 9%.

Крім того, Конарєв зазначив, що фінальна стадія і випробування літака здійснювалися вже без участі російських фахівців, а спільно з Міністерством оборони України.

«На сьогодні співробітництво з російською стороною по Ан-70 повністю припинене», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливий позов з боку Російської Федерації до ДП «Антонов» про відшкодування близько 3 млрд рублів у зв'язку з припиненням співробітництва з виробництва Ан-70 і прийняттям літака на озброєння Міністерством оборони України.

Міноборони України прийняло Ан-70 на озброєння в січні 2015 року.

За словами генерального конструктора ДП «Антонов» Дмитра Киви, за наявності фінансування підприємство може поставити Міноборони додатково ще два літаки Ан-70.

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Довідка УНІАН. Ан-70 - середньомагістральний вантажний (оперативно-тактичний, військово-транспортний) літак, призначений для перевезення народногосподарських вантажів, забезпечення гуманітарних акцій у зонах надзвичайних ситуацій і доставки збройних сил, у т.ч. на непідготовлені короткі грунтові майданчики завдовжки 600-800 м.

Перший дослідний екземпляр Ан-70 піднявся в небо у 1994 році, проте в лютому 1995 року літак зазнав катастрофи. «Антонов» за власні кошти побудував другий дослідний зразок літака. Відтоді ведуться його регулярні випробування, які планували завершити до лютого 2014 року. Проект будівництва літака на серійній основі не раз обговорювався з російськими партнерами, проте спільне виробництво обидві країни так і не почали.

Ан-70 є прямим конкурентом військово-транспортного літака А-400М європейського концерну Airbus.

ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.