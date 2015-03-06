Нових керівників концерну «Антонов» і Харківського авіазаводу визначать до кінця весни

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір провести конкурс на посаду керівника державного літакобудівного концерну «Антонов», йдеться в наказі міністерства, опублікованому на відомчому сайті.

Як наголошується, конкурс проводиться відповідно до урядового рішення про Порядок проведення конкурсних відборів керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки країни.

«Конкурсний відбір починається 16 квітня і триватиме до 29 травня цього року. Всі заявки від претендентів на посаду керівника концерну прийматимуться впродовж 30 календарних днів з моменту публікації оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду», - йдеться в наказі Мінекономрозвитку.

Контроль за виконанням наказу покладено на першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Руслана Коржа.

Аналогічний конкурс – з 16 квітня – буде оголошено на посаду керівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП), яке спеціалізується на виробництві літаків концерну «Антонов», зокрема, літаків Ан-74, Ан-140, Ан-148.

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Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш упізнаваних розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

З літа 2014 року керівництво державним концерном «Антонов» є предметом судових розглядів між колишніми керівниками підприємства і призначеними урядом менеджерами.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) тривалий час балансує на межі банкрутства. У січні-березні 2014 року підприємство зафіксувало чистий збиток у розмірі 120,607 млн грн.