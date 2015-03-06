Річні ціни виробників промпродукції в лютому зросли на 41%
20:16, 06 березня 2015Промисловість
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У річному виразі порівняно з лютим 2014 року) ціни виробників промпродукції в лютому 2015 року зросли на 41%.
Ціни виробників помітно зросли / Фото УНІАН
Ціни виробників промислової продукції в Україні у лютому 2015 року порівняно з січнем 2015 року зросли на 4,8%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і частини зони АТО.
Згідно з повідомленням, у річному вираженні (порівняно з лютим 2014 року) ціни виробників промпродукції в лютому 2015 року зросли на 41%, з початку року - зросли на 7,2%.
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Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в Україні в січні 2015 року порівняно з груднем 2014 року зросли на 2,3%.
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