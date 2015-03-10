Продажі автомобілів у Росії через кризу в країні упали на 38%

Продажі легкових і легких комерційних автомобілів у лютому в річному виразі впали на 37,9 відсотка до 128.298 штук.

Про це повідомляє Рейтер із посиланням на Асоціацію європейського бізнесу (АЄБ), що об'єднує працюючих у РФ автовиробників.

За січень-лютий ринок скоротився на 32,1 відсотка до 243.826 штук.

АЄБ вважає, що в найближчі кілька місяців учасникам російського ринку знадобляться "терпіння і витримка", оскільки лютневий провал продажів - лише початок уповільнення ринку, який ще не досяг дна.

Агресивна політика Росії проти України, що різко знизила споживчу впевненість, падіння цін на нафту і зростання ставок за автокредитами остаточно перекреслили надії на зростання ринку найближчим часом.

Читайте такожRenault призупиняє роботу заводу в МосквіУ 2014 році продажі знизилися на 10,3 відсотка до 2,49 мільйона штук. Підсумок року виявився кращим від очікувань через ажіотажний попит, викликаний стрибками валют наприкінці року, але експерти передбачали різке падіння ринку на початку 2015 року через зростання цін. Уже в січні ринок різко скоротився, вичерпавши попит - продажі знизилися відразу на 24,4 відсотка.

АЄБ прогнозує, що у 2015 році російський ринок скоротиться на 24,2 відсотка до 1,89 мільйона автомобілів, прогнози інших експертів і учасників ринку ще песимістичніші.