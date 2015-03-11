Гірничорудна Ferrexpo за рік скоротила прибуток на 30%

Швейцарська гірничорудна компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, в 2014 році скоротила чистий прибуток на третину - до 183,8 млн дол. проти 263,8 млн дол. роком раніше, йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

При цьому, як наголошується в повідомленні, 2014 рік виявився для компанії «відносно успішним», незважаючи на різке падіння цін на руду, а також складне геополітичне становище в Україні.

«Компанія збільшила виробництво окатишів на 2% - до 11 млн тонн, завершила програму модернізації, а також погодила ряд довгострокових контрактів з провідними світовими гірничорудними компаніями», - йдеться в повідомленні.

У той же час, в компанії відзначають падіння загального виторгу в 2014 році на 12% - до 1,38 млрд дол. за показника 1,58 млрд дол. роком раніше, зниження показника EBITDA (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації) на 2% - до 496 млн дол. проти 506 млн дол. в 2013 році, а також зниження капітальних інвестицій - до 235 млн дол. проти 278 млн дол. у 2013 році.

У той же час, в Ferrexpo відзначають, що операційна діяльність компанії в Україні не перетинається з зоною конфлікту на сході країни. Поточний, 2015 рік розпочався для компанії позитивними показниками виробництва і продажів. «У січні 2015 року Ferrexpo виробила близько мільйона тонн окатишів, що стало рекордним показником для компанії... Обсяги продажу залишаються на рівні контрактів або перевищують їх», - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії звертають увагу, що в цілому ситуація в Україні залишається невизначеною у зв'язку з тяжким становищем в банківській сфері та фінансовій системі в цілому.

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Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості. Основними споживачами продукції, що випускається компанією є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo в 2013 році збільшила загальний обсяг виробництва окатишів в порівнянні з 2012 роком на 11,6% - до 10,813 млн тонн. Чистий прибуток компанії за 2013 рік становив 263,8 млн дол., що на 20,7% більше, ніж роком раніше.