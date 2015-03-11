Зростання промвиробництва в Китаї сповільнилося до 6,8%

У січні-лютому обсяг промислового виробництва зріс на 6,8% порівняно з таким же періодом минулого року після зростання на 7,9% в грудні, повідомило Національне бюро статистики, передає Прайм.

Зростання промислового виробництва, яке багато в чому визначає зростання економіки в цілому, було меншим, ніж прогноз 14 опитаних Wall Street Journal економістів, який становив 7,6%.

Читайте такожКитай збільшує військовий бюджет на 10%

Уряд Китаю публікує зведені дані за січень і лютий, аби згладити спотворення, пов'язані зі святкуванням Нового року за місячним календарем, який може випадати на один із цих місяців.

У лютому порівняно з січнем зростання промислового виробництва становило 0,45%.

Вкладення в основні фонди в містах Китаю в січні-лютому в порівнянні з таким же періодом минулого року зросли на 13,9%. Таким чином, зростання цього важливого індикатора активності в будівельному секторі в січні-лютому не дотягнуло до серединного прогнозу економістів, що становив 15,1%.

Зростання роздрібних продажів у січні-лютому порівняно з таким же періодом минулого року становило 10,7%, сповільнившись проти річного зростання в грудні на 11,9%. Прогноз на січень-лютий становив +11,5%.