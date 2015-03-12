«Надра України» представила в Канаді проекти з видобутку корисних копалин

Національна акціонерна компанія «Надра України» на щорічному з'їзді Канадської асоціації дослідників і розробників корисних копалин представила міжнародним інвесторам проекти з видобутку корисних копалин в Україні, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, з'їзд проходив із 1 по 4 березня в Торонто (Канада). Під час зустрічі керівництво «Надра України» на чолі з головою правління Ярославом Климовичем презентувало інвестиційні проекти компанії перед міжнародними інвесторами і колегами з країн Європи та Центральної Азії, зокрема, Казахстану, Киргизстану та Вірменії. Також були проведені зустрічі з представниками великих видобувних компаній Rio Tinto, P & E Mining Consultants Inc., Black Iron та інших.

Також повідомляється, що програма з'їзду включала Міжнародний гірничовидобувний інвестиційний ярмарок, торговельну виставку та семінар «Перспективи канадсько-українських відносин у видобувній галузі».

У повідомленні наголошується, що результатом з'їзду стало встановлення ділового партнерства між двома країнами, яке допомогло розширити можливості в українському видобувному секторі.

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Надра України» має намір збільшувати видобуток газу на заході України у співпраці зі словацькою газовидобувною компанією NAFTA.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

У 2014 році "Надра України" скоротила видобуток газу в 2,3 разу порівняно з 2013 роком - до 10,8 млн куб. м.