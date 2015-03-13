Кримчани констатують: створена Росією ВЕЗ виявилася для них недоступною

Підприємства анексованого Криму позбавлені можливості працювати в рамках функціонування створеної Росією вільної економічної зони і, відповідно, отримувати податкові та інші преференції, передають "Новини Криму".

Читайте такожТурбота Росії: кримські пенсіонери відвойовують пенсії милицями і загрозою "все підірвати"За словами члена нелегітимної Громадської палати півострова Олександра Баталіна, презентація переваг ВЕЗ ніяк не відбилася на реальній роботі кримських підприємств. «Нещодавно нам досить картинно розповіли, наскільки просто працювати (у рамках ВЕЗ), а потім пройшли круглі столи, і з'ясувалося, що працювати-то нам неможливо в цій економічній зоні. Кримські підприємства позбавлені можливості працювати в силу тих законів, які є в РФ», - зазначив Баталін.

Читайте такожКримські підприємці висунули окупаційній владі ультиматумВ той же час він зазначив, що пільгами "кримської ВЕЗ" користуються компанії з регіонів РФ. "Для тих, хто приїде з материка, все вигідно", - сказав він.