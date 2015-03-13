Комісія ВР просить ГПУ порушити справу за фактами заяв Коломойського про хабарі Кучмі і приватизацію Укррудпрому

Про це повідомив в Facebook нардеп Борис Філатов, який є головою комісії ВР з питань приватизації

Зокрема, згідно з викладеним Філатовим документами, Ігор Коломойський підтвердив, що щомісяця під тиском давав хабар в розмірі 5 мільйонів доларів чинному тоді президенту Леоніду Кучмі через його зятя Віктора Пінчука за право керувати компанією "Укрнафта".

Читайте такожУкрнафта опублікувала відкритий лист Сергію ЛещенкуТакож він заявив, що внаслідок змови олігархів приватизація державного підприємства Укррудпром була проведена за ціною, що є у 100 разів меншою за фактичну - 500 мільйонів доларів замість 50 мільярдів.