Комісія ВР просить ГПУ порушити справу за фактами заяв Коломойського про хабарі Кучмі і приватизацію Укррудпрому
18:53, 13 березня 2015Промисловість
5101
Контрольна комісія ВР звернулася до Генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу за фактами викладеними головою ОДА Дніпропетровської області Ігорем Коломойським на її засіданні.
Коломойський визнав факт давання хабарів Кучмі / Фото УНІАН
Про це повідомив в Facebook нардеп Борис Філатов, який є головою комісії ВР з питань приватизації
Зокрема, згідно з викладеним Філатовим документами, Ігор Коломойський підтвердив, що щомісяця під тиском давав хабар в розмірі 5 мільйонів доларів чинному тоді президенту Леоніду Кучмі через його зятя Віктора Пінчука за право керувати компанією "Укрнафта".
Читайте такожУкрнафта опублікувала відкритий лист Сергію ЛещенкуТакож він заявив, що внаслідок змови олігархів приватизація державного підприємства Укррудпром була проведена за ціною, що є у 100 разів меншою за фактичну - 500 мільйонів доларів замість 50 мільярдів.
Facebook Борис Філатов
Facebook Борис Філатов
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter