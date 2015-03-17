Промвиробництво в Росії скоротилося до дворічного мінімуму

Обсяги промислового виробництва в Росії в лютому 2015 року порівняно з попереднім місяцем зменшились на 0,8%, у річному обчисленні - на 1,6%, повідомляє Росстат.

Лютневе зниження промвиробництва стало найбільшим за останні два роки - в лютому 2013 року його обсяги скоротилися на 2,1%, передає РБК.

В цілому обсяги випуску продукції обробних виробництв скоротилися в лютому в річному обчисленні на 2,8% (за січень-лютий на 1,5%), а обсяги виробництва і розподілу електроенергії, газу і води - на 1,7% (за січень-лютий на 0,3%). Темпи зростання видобутку корисних копалин в лютому 2015 року сповільнилися в річному обчисленні до 0,1%, а порівняно з січнем 2015 року обсяги видобутку впали на 8,9%.

При цьому видобуток природного газу в порівнянні з лютим 2014 року скоротився на 8,8%, видобуток нафти збільшився на 0,2%, а вугілля - на 3,9%. Випуск зернозбиральних комбайнів за другий місяць 2015 року скоротився рік до року на 11,6%, легкових автомобілів - на 17%, взуття - на 21,3%, автобусів - на 23,2%, а вантажних вагонів - на 56,1%.

У той же час помітно зросло виробництво деяких харчових продуктів, у тому числі тих, які потрапили під ембарго на ввезення в Росію: м'яса - на 15,9%, риби і рибних консервів - на 19,2%, сирів - на 31%, цукру-піску - 27,8%.

Виробництво бензину в лютому знизилося до 6,8 млн т, що на 10,4% менше, ніж минулого місяця (+4,4% до лютого 2014 року), виробництво дизпалива - до 13,1 млн т, що на 7,4% менше, ніж у січні 2015-го та на 2% більше, ніж у лютому 2014 року.

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У кінці січня Мінекономрозвитку переглянуло свій прогноз щодо динаміки в промисловості в 2015 році - обсяг стиснення промвиробництва був оцінений в 1,6%.

За підсумками 2014 року обсяги промвиробництва в Росії зросли на 1,7%, в тому числі за останній місяць - на 3,9%. Зростання стало несподіванкою: раніше аналітики передбачали, що промисловість, яка скоротила у листопаді випуск продукції на 0,4%, продовжить погіршувати показники.