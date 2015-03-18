Російська «Глорія Джинс» відновила виробництво одягу в Луганську і платить податки «ЛНР»

У перших числах березня російська компанія «Глорія Джинс» заново запустила свою фабрику в Луганську, розповів голова ради директорів компанії Володимир Мельников, передає РБК.

Фабрика простоювала останні сім місяців, зараз, за даними Мельникова, на роботу вийшли приблизно 500 осіб із 1,7 тис., які працювали раніше. У церемонії відкриття підприємства разом з директором фабрики Наталією Донською взяв участь глава самопроголошеної Луганської народної республіки («ЛНР») Ігор Плотницький.

Надалі Мельников, за власним твердженням, планує відкрити ще сім своїх фабрик в області - в Білокуракіному, Красному Лучі, Рубіжному, Старобільську, Первомайську, Біловодську, Червонопартизанську. Всього на території України знаходяться 13 підприємств, що належать «Глорії Джинс».

Зупинка частини виробництва в Україні коштувала компанії близько 2 млрд руб. виручки, каже Мельников. Луганські підприємства виробляли 12% всієї продукції компанії. Тим не менш, виручка «Глорії Джинс» в 2014 році збільшилася на 15,9% порівняно з 2013-му, до 32 млрд руб. з ПДВ. Поточні витрати на відновлення першої фабрики Мельников оцінює в 10-20 млн руб., на всі підприємства «ЛНР» - близько 1,5 млрд руб. За словами Мельникова, повна інвентаризація ще не завершена.

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З червня 2014 року, за словами Мельникова, фабрики у «ЛНР» практично не контролювалися. «Директори заводів кажуть, що прийшли бандити, машинки забирають. Я сказав: закрийте фабрики, ми ж гроші не платимо», - описував Мельников у жовтні в інтерв'ю журналу «Сноб» ситуацію на підприємствах. Зараз бізнесмен каже, що фабрики вдалося зберегти в прийнятному стані завдяки співробітникам компанії, які залишалися і охороняли підприємства.

Луганське ПАТ «Глорія Джинс», яке керує українським бізнесом групи, не змінювало реєстрацію, тепер компанія усі податки сплачує в Луганську, чиє податкове законодавство, як стверджує Мельников, ідентичне українському. «Це трохи нагадує 90-ті роки, поки тут плутанина. Але головне, що влада хоча б йде нам на зустріч, хочуть, щоб ми працювали», - розповідає бізнесмен.

Мельников стверджує, що робити речі в Україні вигідніше, ніж в Росії чи Китаї. За його даними, вартість хвилини роботи російської швачки становить $0,095, китайської - $0,11, української - всього $0,06. З девальвацією гривні стало ще дешевше, каже він: зарплати у співробітників фабрики залишилися довоєнними.