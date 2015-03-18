Яценюк хоче прискорити виконання оборонного замовлення

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду в середу, 18 березня, закликав прискорити виконання оборонного замовлення, закладеного в бюджеті на 2015 рік, і перенести терміни виконання контрактів, у тому числі на поставку озброєнь, на 1-2 квартал поточного року.

При цьому Яценюк закликав Міністерство фінансів профінансувати всі необхідні роботи і якомога швидше «відкрити, в тому числі, авансові платежі».

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«Нам треба перенести з 3-го і 4-го кварталів 2015 року фінансування із купівлі нової техніки і озброєнь на 1-й і 2-й квартали. Левова частка всіх коштів повинна невідкладно бути профінансована в 1-му і 2-му кварталах. Давайте виробляти і поставляти техніку, - сказав Яценюк. - Мінфін разом з Міноборони приймаємо рішення, повністю відкриваємо авансові платежі, підписуємо контракти, працюють нехай у три зміни. Те ж саме - щодо Національної гвардії. Все, що можна купити, - купуйте. В рамках держоборонзамовлення треба негайно підписати контракти і профінансувати необхідний обсяг (асигнувань - УНІАН)».

Яценюк наголосив, що в цілому Кабмін перерозподілив 2,5 млрд грн. "Міноборони вже підписало близько 100 контрактів, і ми перерозподілили 2,5 млрд грн на фінансування на цей і наступний місяць. Я дав відповідні доручення прискорити підписання контрактів, купівлі техніки і відправлення її в зону АТО", - наголосив глава уряду.