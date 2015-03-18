Opel та Chevrolet йдуть із Росії

Opel і Chevrolet оголосили про відхід з російського ринку. Таке рішення було ухвалене через дуже низькі продажі наприкінці 2014 - на початку 2015 року.

Opel йде з Росії повністю. До кінця червня буде законсервовано завод в Санкт-Петербурзі, на калінінградському «Автоторі» збірка буде закінчена в лютому. Chevrolet залишить в Росії тільки преміальні моделі Corvette, Tahoe і Camaro. Збірка останніх автомобілів даної марки на ГАЗі завершиться до кінця року, пише РБК.

Спільне підприємство з АвтоВАЗом GM-Avtovaz продовжить роботу, але проект будівництва заводу з виробництва Chevrolet-Niva другого покоління закритий.

Продажі в Росії автомобілів під маркою Cadillac, яка також входить в концерн General Motors, припинені не будуть. GM концентруватиметься на продажі тільки преміальних брендів Chevrolet і Cadillac. Дилерська мережа буде реструктурована до кінця року. Сервіс і запчастини для брендів, що покидають Росію, збережеться, обіцяє компанія.

Модельний ряд Opel був представлений на російському ринку шістьма моделями: Astra в кузовах трьох - і п'ятидверний хетчбек, седан і універсал; Insignia у версії ліфтбек, седан, універсал і Country Tourer; кросоверами Antara і Mokka; мінівенами за Meriva та Zafira. Крім того, були доступні спортивні модифікації Astra OPC і Insignia OPC.

Chevrolet продавав в Росії компакткар Spark, Aveo в кузовах хетчбек і седан Cruze (седан, хетчбек, універсал), Cobalt, Malibu, кросовери Captiva, TrailBlazer і мінівен Orlando.

Велика частина моделей концерну General Motors виготовлялася на російських заводах. Підприємство «Автотор» в Калінінграді випускало Opel Zafira, Meriva, Insignia і Chevrolet Aveo. На заводі «Дженерал Моторс Авто» в Санкт-Петербурзі збирали Chevrolet Cruze і Captiva; Opel Antara, Astra і Mokka. У Тольятті на заводі ведеться виробництво Chevrolet Niva.

Нагадаємо, завод Nissan у Санкт-Петербурзі призупинив роботу з 16 по 31 березня 2015 року. Причина - складна економічна ситуація в Росії і різке падіння споживчого попиту.