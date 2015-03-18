У компанії «Надра України» змінили голову і склад наглядової ради

Про це повідомляє компанія на порталі системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Карпін перебував на посаді голови наглядової ради з вересня 2014 року. При цьому повідомляється, що новий голова наглядової ради Дей є начальником відділу майна та господарського обслуговування Департаменту організаційно-аналітичної роботи і управління персоналом Держгеонадр.

Крім того, 17 березня була звільнена з посади заступника голови спостережної ради компанії Христина Браїлівська, а на її місце був призначений Дмитро Сороченко.

Також були звільнені члени наглядової ради: Олександр Непапbшев, Вадим Гончаренко і Наталія Ніколаєва. Водночас Держгеонадр призначила членами наглядової ради «Надра України» Наталію Бондар, Сергія Плахотнія і Андрія Григораша.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

У 2014 році "Надра України" скоротила видобуток газу в 2,3 разу порівняно з 2013 роком - до 10,8 млн куб. м.