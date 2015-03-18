Спад промвиробництва в Україні прискорився до 22,5%

Спад промислового виробництва в Україні в лютому 2015 порівняно з лютим 2014 прискорився до 22,5% з 21,3%, зафіксованих на місяць раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем спад промвиробництва сповільнився до 1,6% з 19,7%, зафіксованих у січні.

З початку року, в січні-лютому, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 21,7%.

Зростання виробництва в лютому 2015 порівняно з лютим 2014 не зафіксовано в жодній з галузей промисловості.

Порівняно з попереднім місяцем, січнем 2015 року, показники зросли в машинобудуванні на 26,9%, виробництві меблів та іншої продукції - на 24,3%, текстильному виробництві - на 18,8%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 18% , виробництві виробів з дерева - на 15,7%, у хімічній промисловості - на 9,1%, у харчовій промисловості - на 5,5%.

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Найбільше падіння в лютому 2015 до лютого 2014 зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 61,7%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 28%, виробництві меблів та іншої продукції - на 29,4%, металургії - на 27 , 6%, фармацевтиці - на 27,6%, хімічній промисловості - на 24,2%, машинобудуванні - на 21,7%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше падіння показали виробництво коксу і продуктів нафтопереробки - на 24,3%, видобуток кам'яного та бурого вугілля - на 19,1%, видобування металевих руд - на 11,4%, постачання електроенергії, газу і пари - на 11,3%, видобуток сирої нафти у природного газу - на 10,5%, фармацевтика - на 9,5%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні, без урахування окупованого Криму і Севастополя, у січні 2015 порівняно з січнем 2014 прискорився до 21,3%. Порівняно з груднем 2014 спад промвиробництва в січні прискорився до 19,7%.

У 2014 році порівняно з 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, в 2013 році - на 4,7%, в 2012 році - на 0,5%.