Залишки Opel і Chevrolet, які йдуть з Росії, розпродадуть зі знижками

General Motors до кінця року продасть у Росії залишки машин, що знаходяться в даний момент у дилерів, зі значними знижками.

Про це повідомив «Известиям» директор зі зв'язків з громадськістю GM Росія та СНД Сергій Лепнухов.

«Зараз підуть дуже привабливі пропозиції зі знижками. Все, що зараз росіяни куплять, буде обслуговуватися і покриватися гарантією, ми гарантуємо серед іншого поставки запчастин як мінімум протягом 10 років», - заявив Лепнухов.

Газета зазначає, що російські дилери Chevrolet і Opel (у GM в Росії одна з найбільш розгалужених мереж - 163 офіційних дилерів) до сьогоднішнього дня залишалися в повному невіданні щодо планів компанії.

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У середу, 18 березня, американський концерн General Motors оголосив, що російський ринок покине повністю марка Opel, закриється власний завод в Санкт-Петербурзі і припиниться контрактна збірка на ГАЗі та «Автоторі». Бренд Chevrolet концентруватиметься на продажі автомобілів люксової категорії - спорткарах Corvette і Camaro, а також позашляховику Tahoe.

Крім того, американці мають намір інвестувати в просування марки Cadillac в Росії, також збережеться партнерство GM і «АвтоВАЗу» по випуску Chevrolet Niva в Тольятті. На нову бізнес-модель російський офіс GM витратить приблизно $600 млн.

Разом із припиненням власного виробництва в Санкт-Петербурзі і контрактної збірки на ГАЗ у Нижньому Новгороді і на «Автоторі» в Калінінграді, GM вийде з угоди з урядом РФ про промислову збірку, яку було укладено в 2005 році.