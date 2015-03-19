Корейський SsangYong зупинив поставки автомобілів до Росії

Південнокорейський виробник SsangYong Motor зупинив поставки автомобілів і виробництво в РФ до поліпшення економічної ситуації.

Як пише Рейтер, про це повідомила корейська компанія та її російський партнер Соллерс.

SsangYong заявив у четвер про припинення поставок автомобілів на російський ринок із січня 2015 року через скорочення попиту, постраждалого від тривалого економічного спаду і девальвації рубля.

Представник Соллерса, що продає і збирає в РФ автомобілі SsangYong, повідомив Рейтер, що зупиняє поставки як готових автомобілів, так і машинокомплектів для складання "за спільним рішенням сторін".

"Різке падіння попиту і зростання цін внаслідок девальвації рубля не дозволяють поки що розраховувати на стабільні продажі автомобілів SsangYong у Росії", - йдеться в коментарі.

Читайте такожOpel та Chevrolet йдуть із РосіїМинулого року Соллерс продав у РФ 25.010 автомобілів SsangYong, 19.951 із яких зібрав на російському заводі Mazda Sollers на Далекому Сході. Завод у рівних частках належить Соллерсу і японській Mazda та збирає SsangYong за контрактом.

У січні-лютому 2015 року, за даними Асоціації європейського бізнесу, продажі SsangYong в РФ скоротилися на 61 відсоток до 1.294 штук.

Соллерс запевняє, що "не йдеться про відхід SsangYong із Росії чи розрив співпраці між SsangYong і Соллерс". Компанія продасть уже поставлені готові автомобілі та збере нові з наявних машинокомплектів.

Автоконцерн, яким володіє індійський автовиробник Mahindra and Mahindra, не планує відновлювати поставки до стабілізації рубля, натомість збільшивши поставки на ринки Європи і Китаю, повідомив представник компанії.