ЗАЗ за рік отримав майже 3 мільярди гривень збитку

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ), що входить в найбільшу корпорацію «УкрАВТО», завершив 2014 рік з чистим збитком у розмірі 2,903 млрд грн проти чистого прибутку 2,61 млн грн у попередньому році.

Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про збори акціонерів, в 2014 році завод збільшив поточні зобов'язання на 34,2% - до 1,660 млрд грн, а довгострокові зобов'язання на 38% - до 1,363 млрд грн.

Загальні активи заводу скоротилися в 2,2 разу - до 1,817 млрд грн. Сумарна дебіторська заборгованість компанії за підсумками року зросла в 2,5 разу - 592,88 млн грн.

Кількість працівників заводу скоротилася за рік більш ніж в 3 рази - до 1,78 тис. осіб.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Запорізький автомобілебудівний завод скоротив виробництво майже в 2 рази - до 12,779 тис. одиниць.

У січні 2015 року ЗАЗ не виготовив жодного автомобіля. За словами керівництва заводу, через складну економічну ситуацію в країні відновлення виробництва на ЗАЗ найближчим часом не очікується.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, м. Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО».