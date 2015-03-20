В Україні подорожчає цемент через зростання залізничних тарифів на вантажоперевезення

Українська асоціація підприємств і організацій цементної промисловості «Укрцемент» розкритикувала ініціативу «Укрзалізниці» підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення вдруге з початку року.

«Зростання тарифів матиме негативний ефект для підприємств цементної промисловості й у кінцевому підсумку призведе до зростання ціни на цемент для кінцевого споживача», - заявив заступник виконавчого директора «Укрцемент» Петро Лопатьєв.

За його словами, на сьогодні в країні близько 65% цементу перевозиться залізницею. «Відповідно, ініційоване «Укрзалізницею» зростання тарифів призведе до значного підвищення собівартості продукції підприємств цементної промисловості», - зазначив Лопатьєв.

Він нагадав, що «Укрзалізниця» намагається уже вдруге з початку року підвищити тарифи на вантажні перевезення. У січні 2015 року вони зросли на 30%. До цього індексувалися на 12,5% у липні 2014 року.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» звернулася до Міністерства інфраструктури із пропозицією підвищити на 25% тарифи на вантажні перевезення з 1 квітня.