Україна скоротила виробництво сталі на третину і зберегла 12-е місце у світовому рейтингу

Українські металурги в лютому 2015 року порівняно з лютим минулого року скоротили виробництво сталі на 33,2% - до 1,6 млн тонн, зберігши при цьому 12-е місце У списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками січня-лютого 2015 року Україна посіла у світовому рейтингу виробників сталі 12-ту сходинку з показником 3,459 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року виробництво сталі в країні скоротилося на 29,2%.

Згідно з повідомленням, за підсумками лютого лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай із показником 65,030 млн тонн (зростання на 0,4% до лютого 2014 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,434 млн тонн, -0,2%), Індія (6,910 млн тонн, +5,6%), США (6,261 млн тонн, -7,9%), Росія (5,739 млн тонн, +5,6%), Південна Корея (5,097 млн тонн, -4,4%), Німеччина (3,512 млн тонн, -1,6%), Бразилія (2,681 млн тонн, +2,3%), Туреччина (2,394 млн тонн, -12,2%) та Італія (1,968 млн тонн, -9,7%).

У цілому в лютому 2015 року порівняно з лютим минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 0,6% - до 127,6 млн тонн.

Читайте такожУкраїнські металурги за рік збільшили збитки до 22,5 млрд гривень

У звіті асоціації за два місяці 2015 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай - 130,5 млн тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 1,5%). Далі слідують: Японія (17,5 млн тонн, -2,2%), Індія (14,6 млн тонн, +7,2%), США (13,5 млн тонн, -4,1%), Росія (12 млн тонн, +6,6%), Південна Корея (11 млн тонн, -3,6%), Німеччина (7,2 млн тонн, -0,6%), Бразилія (5,6 млн тонн, +5,1%), Туреччина (5 млн тонн, -11,3%) та Італія (3,8 млн тонн, -10,5%).

У січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 1,3% - до 261,4 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, скорочення виробництва сталі в Україні спостерігається через зупинку більшості металургійних підприємств на Донеччині унаслідок військових дій, спровокованих Росією. У даний момент не здійснюють виробництво: Алчевський меткомбінат, «Донецьксталь-метзавод», Єнакіївський метзавод і його макіївська філія.

За підсумками 2014 року Україна посіла 10 місце у списку найбільших виробників сталі, проте скоротила її виплавку на 17,1% порівняно з 2013 роком - до 27,170 млн тонн.