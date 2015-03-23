ХТЗ відмовився від співпраці з білорусами і буде випускати комбайни з фінами

Харківський тракторний завод (ХТЗ) відмовився від створення спільного підприємства з білоруським підприємством «Гомсельмаш».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив генеральний директор ВАТ «Харківський тракторний завод» Владислав Губін.

«З білоруськими колегами ми відклали, не почалося виробництво. Ми для себе вирішили, що СП (спільне підприємство - УНІАН) має бути інноваційним. Ми пропонуємо зернозбиральну техніку, вона повинна продаватися не тільки в Україні, більш широкий спектр повинен бути. Ми відмовилися від ідеї створення СП з компанією «Гомсельмаш», - сказав Губін.

За його словами, ХТЗ відмовився від спільного підприємства з білоруськими партнерами в листопаді 2014 року.

«Ми вирішили працювати з західними партнерами, щоб отримати конкурентну продукцію. Частка «Гомсельмашу» падає, як в Росії, так і в Україні. У них непогані комбайни, але інженерна думка трохи відстає і технічні якості. У Білорусі також криза, тому з'явилися певні проблеми. Якщо ми вже дивимося на захід, країна, економіка, то треба говорити, що ми повинні обирати найкраще. Нехай ми будемо заробляти менше, виробляти менше, але давайте краще вибирати продукт, який через 5 - 10 років буде давати економіці, нашому підприємству реально гарантований прибуток. А «Гомсельмаш» - хороша техніка, я не сперечаюся, але це сьогодні-завтра, а післязавтра їх може і не бути», - підкреслив Губін.

Як повідомляв УНІАН, восени 2014 р. керівництво ХТЗ заявило про плани створення спільного підприємства з білоруським виробником тракторної та зернозбиральної техніки «Гомсельмаш». Виробництво планували організувати в 2015 році на базі ХТЗ.

Читайте такожХТЗ разом із поляками буде поставляти трактори до Африки

Одночасно, директор заводу повідомив, що ХТЗ спільно з фінською компанією Sampo Rosenlew у другому півріччі 2015 року випустить дослідну партію зернозбиральних комбайнів і тракторів.

«На сьогоднішній день ми підписали угоду з компанією Sampo (Фінляндія). У нас буде виробництво зернозбиральних комбайнів з компанією Sampo, - сказав Губін, зазначивши, що угоду про створення СП було підписано в грудні 2014 року.

За його словами, старт пілотного проекту з виробництва трьох моделей зернозбиральних комбайнів запланований на друге півріччя 2015 року, а серійне виробництво техніки планується запустити в 2016 році.

«Ми розраховуємо виробляти серійно з наступного року. Цього року пілотний проект стартує. Ми повинні зробити дослідну партію, пройти сертифікацію і з нового року почати серійне виробництво. Я думаю, що цей обсяг буде на рівні 200-250 комбайнів для українського ринку», - сказав гендиректор.

Він зазначив, що на першому етапі локалізація виробництва передбачається на рівні 30%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харківський тракторний завод» спеціалізується на випуску тракторів потужністю від 35 до 240 к. с. (колісні і гусеничні трактори загального призначення, орно-просапні і трактори малої потужності), які агрегатуються з більш ніж 250 найменуваннями сільгоспмашин.

Техніка використовується у всіх галузях сільського і комунального господарства, будівництві, промисловому виробництві, а також для транспортування різних вантажів. Географія продажів техніки ХТЗ - Європа, Америка, Австралія, Азія та Африка.