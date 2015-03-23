Volkswagen скорочує виробництво в російській Калузі і звільняє працівників

Концерн Volkswagen скорочує близько 600 співробітників на заводі в російській Калузі і переходить на чотириденний робочий тиждень, повідомила в понеділок ТАСС директор зв'язків із громадськістю "Фольксваген Груп Рус" Наталія Костюкович.

За її словами, завод також очікують простій у травневі свята і подальше зменшення робочих змін з трьох до двох.

"У перші місяці 2015 року російський автомобільний ринок продовжував відчувати на собі вплив слабкої економіки, значного підвищення цін і високих процентних ставок. Ми не очікуємо побачити зміни в цих факторах в найближчі місяці, тому компанія Volkswagen Group Rus вирішила застосувати заходи з адаптації виробництва", - сказав Костюкович.

З 14 календарного тижня (квітень) до 30 календарного тижня (липень) виробнича програма на заводі Volkswagen в Калузі буде скорочена по п'ятницях на умовах простою. На 19 і 20 календарні тижні (травень) завод у Калузі буде закритий на 8 робочих днів. У результаті простій припаде на два святкові тижні - з 5 по 8 травня, з 12 по 15 травня. Починаючи з 19 календарного тижня (травень), завод Volkswagen буде працювати в дві зміни.

У цілях скорочення кількості працівників на калузькому майданчику VW запропонує співробітникам йти з підприємства за згодою сторін з компенсаційними пакетами.

Крім того, очікується, що 280 звільненим працівникам буде запропоновано працевлаштування на центральному складі запчастин і аксесуарів Volkswagen в Чехові (Московська область), будівництво якого зараз ведеться. Крім цього, близько 300 осіб можуть бути переведені на новий завод двигунів у Калузі. Він буде запущений в другій половині 2015 року.

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