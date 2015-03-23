Мінекономрозвитку планує укласти 50 секторальних угод для доступу на ринки ЄС



Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов в ефірі радіо «Аристократи FM».

«Потрібно укладати так звані секторальні угоди, які відкривають ринок (ЄС - УНІАН) для певних товарів. Цих секторальних угод має бути укладено досить багато, для того щоб ринок був повністю відкритим, близько 50», - сказав Нефьодов.

За його словами, до кінця поточного року Мінекономрозвитку планує укласти кілька таких угод.

«Це вже відкриє деякі ринки для українських товарів», - сказав заступник очільника Мінекономрозвитку.

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Як повідомляв УНІАН, Україна має до 2017 року імплементувати 180 законодавчих актів Європейського Союзу для реалізації зони вільної торгівлі, регламентованої Угодою про асоціацію з ЄС.

Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році: у березні - політичну частину, у червні - економічну частину. Угода була підписана після Революції гідності, що розпочалася в Україні у грудні 2013 року, коли на той момент президент України Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду на саміті у Вільнюсі (Литва).

Угода про асоціацію покладена в основу Коаліційної угоди, підписаної фракціями більшості у Верховній Раді, а також програми роботи уряду, представленої та затвердженої у грудні 2014 року.