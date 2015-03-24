В ЄС виявлено у продажу рекордну кількість небезпечних товарів, основна маса - з Китаю

За підсумками 2014 року інспектуючі органи Євросоюзу виявили у продажу 2435 найменувань товарів, небезпечних для споживачів, передає DW.

Читайте такожФюле: Євросоюз повинен надати Україні чітку перспективу членстваЯк зазначається в опублікованій доповіді Єврокомісії, така кількість шкідливої продукції, занесеної в європейську систему екстреного обміну інформацією Rapex, виявлена вперше. З продажу було вилучено велику кількість іграшок, а також текстильних виробів, предметів одягу і прикрас.

Більше чверті всіх виявлених недоброякісних товарів можуть поранити споживача. Приблизно стільки ж виробів несуть небезпеку хімічного опіку. Близько 12% продукції можуть призвести до задухи або удару струмом. Багато виявлених європейською інспекцією іграшок викликають у дітей подразнення шкіри, а деякі прикраси містять шкідливі для здоров'я тяжкі метали.

Читайте такожТуск, Меркель і Олланд домовилися щодо санкцій проти РосіїВ списку небезпечних товарів фігурують в числі іншого електроприлади, аксесуари для мобільних телефонів і навіть автомобілі. Більшість недоброякісної продукції, як і раніше, поставляється з Китаю. 64% від всіх заборонених до продажу виробів - китайського виробництва. Загрозу для споживача представляють і 296 видів товарів, виготовлених в Німеччині.