Метзавод Ахметова відновив роботу в захопленому бойовиками Єнакієвому

Згідно з повідомленням, на ЄМЗ у даний момент запущена і виведена на робочі параметри піч №5, закінчується раздувка печі №3, зроблені перші партії литої заготовки.

У повідомленні наголошується, що за час вимушеного простою металурги встигли виконати цілий комплекс робіт для підвищення продуктивності обладнання. Зокрема, замінили газохід ексгаустера №5 агломераційного цеху, провели ремонтні роботи холодильника машин безперервного лиття заготовки №1 і №2, ремонтні роботи в вапняно-випалювальному цеху, цеху виробництва прокату.

Також повідомляється, що в Макіївці завершується капітальний ремонт стану 390 і ведеться налагодження схем електромережі стану 150, які постраждали в результаті артилерійського обстрілу 9 лютого. Запуск сортопрокатних станів ЄМЗ і його Макіївської філії відбудеться в квітні.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого група «Метінвест» ухвалила рішення про зупинку Єнакіївського металургійного заводу та Макіївської філії ЄМЗ через безперервні бойові дії на Донбасі та фактичну відсутність залізничного сполучення в зоні АТО.

У 2014 році ЄМЗ скоротив виробництво прокату на 28% відносно 2013 року - до 2,04 млн тонн. Підприємство виплавило 2,06 млн тонн сталі, що на 28,5% менше результатів 2013 року, виробництво чавуну знизилося на 28,8% - до 1,84 млн тонн.

Довідка УНІАН. Єнакіївський металургійний завод - одне з провідних українських підприємств з повним металургійним циклом, яке входить до складу металургійного дивізіону групи «Метінвест».

ЄМЗ виробляє широкий спектр металопродукції: безперервнолиту заготівлю, куточки, швелери, балки, профілі для судно - і машинобудування, прокат арматурний для будівництва.

ЄМЗ за підсумками 2014 року отримав 771,8 млн грн чистого збитку, що на 55,6% більше, ніж роком раніше.

«Метінвест» - найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).