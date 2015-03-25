Яценюк вважає за непотрібне створення вільних економічних зон в Україні

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не вважає за доцільне створення вільних економічних зон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Третьому Київському форумі з безпеки для молоді.

"Ключовий принцип - для всіх вільні, чесні та прозорі умови", - сказав прем'єр.

За словами Яценюка, вільні економічні зони вже існували в Україні, проте вони не мали належного позитивного ефекту для економіки, а стали центрами корупційних дій.

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"Ця історія уже в нас була, і всі ці вільні економічні зони перетворилися на анклав корупції... Це не дало поштовху для розвитку економіки", - сказав Яценюк.