Українські імпортери металобрухту отримали податкові пільги ще на 2 роки

Кабінет міністрів продовжив на 2 роки - до 2017 року - термін дії податкової пільги на операції з імпорту брухту чорних і кольорових металів.

Про це повідомила журналістам міністр Кабінету міністрів України Ганна Онищенко.

За її словами, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №15 від 12 січня 2011 року про запровадження спеціальної податкової пільги на брухт чорних і кольорових металів, дія якої закінчилася 1 січня 2015 року.

«Тепер цю прогалину усунуто. Дію податкової пільги продовжено до 2017 року», - сказала Онищенко.

Читайте такожУкраїнські металурги за рік збільшили збитки до 22,5 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, у січні 2014 року Кабмін звільнив брухтозаготівельних підприємства від сплати ПДВ при імпорті брухту кольорових і чорних металів. Звільнення стосувалося більш як 40 позицій.