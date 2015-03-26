У Росії взялися за іноземну моду: першими переодягнуть чиновників і політиків

Депутат Держдуми Росії Олег Смолін просить Мінпромторг розробити програму просування вітчизняних брендів одягу, в якій повинні бути задіяні російські політики, пишуть "Известия".

Читайте такожТуск пообіцяв Росії "подальші заходи" у разі погіршення ситуації на сході УкраїниНа думку депутата, заміщати слід не іноземні товари, а іноземну моду. Щоб співвітчизники переодяглися в російські костюми і сукні, вони повинні побачити приклад законодавців мод - зірок шоу-бізнесу, політиків, підприємців. Саме вони повинні презентувати населенню роботи російських дизайнерів і виробників одягу. Без такого піару різні заходи підтримки текстильної промисловості не надто вплинуть на свідомість населення.

"Якщо фракції в Державній думі і регіональних парламентах порекомендують своїм депутатам одягатися в костюми вітчизняного виробництва, то це буде реальний шанс на шляху до імпортозаміщення і підтримки нашого виробника. Те ж саме стосується і керівників партій. Ми повинні розуміти, що перш, ніж всіх закликати до чогось, треба починати з себе. Особисто я ходжу переважно в костюмах псковської фабрики, які виготовлені в значній мірі з іноземних тканин, оскільки в Росії дійсно не вистачає якісної сировини", - зазначив депутат.

Читайте такожРосійські держоблігації будуть виключені з індексів JP Morgan ChaseЗа даними Мінпромторгу, через різницю курсів шити одяг для мас-маркету в Росії стало дешевше в середньому на 15-20%. Собівартість виробництва невеликих партій (до тисячі речей однієї моделі) порівнянно з витратами на пошиття в Китаї. Однак у цьому випадку виробники і рітейлери уникають зайвих витрат на логістику, ввізні мита і знижують валютні ризики.