"Південмаш" отримає оборонне замовлення

Про це повідомив президент Петро Порошенко на брифінгу в Дніпропетровську. "В оборонному замовленні є пропозиція для "Південмашу". Ви можете здогадуватися, про яку номенклатуру виробництва йде мова", - сказав президент.

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Президент також зазначив, що незважаючи на те, що раніше не вдалося укласти угоду з підприємством на виготовлення тролейбусів, "Південмаш" отримає замовлення. "Буде запропоновано замовлення на 45 млн грн на тролейбуси для Дніпропетровська та Дніпропетровської області", - підкреслив Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня помічник генерального директора "Південмашу" Володимир Ткаченко повідомив, що частина підрозділів підприємства, яке є єдиним виробником ракет-носіїв та супутників в Україні, продовжують простоювати через відсутність нових замовлень.